«Я не имел права поворачиваться»: Александр Градский нарушил главное правило шоу «Голос»

Как отметил музыкант, ему очень понравилось пение одной из участниц.

Певец Александр Градский в эфире шоу «Голос» на Первом канале нарушил главное правило: не брать себе в команду новых участников, если состав уже сформирован. Исполнитель остался в полном восторге от пения 22-летней москвички Ники Харгияновой и повернулся к ней.

Как отметил Градский, он уже набрал себе команду. По его словам, он рад проникновенному исполнению участницы шоу, а также тому, как она относится к русскому языку.

«Я не имел права поворачиваться. Если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад». Александр Градский

В итоге мэтру позволили отойти от правил, чему он был очень рад.

Напомним, что Александр Градский уже десять лет является членом жюри шоу «Голос». Он на проекте слывет непререкаемым авторитетом.

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