«Знакомьтесь»: Акиньшина показала нового члена семьи, который привел всех в восторг

Оксана Акиньшина растрогала фанатов своей публикацией в инстаграм. Актриса поделилась снимком щенка, который стал новым членом ее семьи. Собака породы лабрадудль привела в восторг всех подписчиков.

«Знакомьтесь, Савва», — написала Акиньшина.

Коллеги актрисы, среди которых были Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук, просто не сдерживали эмоций.

«Ой, не могу! Ну вообще. Ми-ми-ми», — писали пользователи Сети.

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Напомним, ранее Оксану Акиньшину заподозрили в романе с Данилой Козловским. Слухи об этом появились после их совместной работы в фильме «Чернобыль». Позже пару заметили на одном из московских мероприятий. В Америке Козловский оставил маленькую дочь и гражданскую жену Ольгу Зуеву.

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