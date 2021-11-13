Как вписать винтаж в современный интерьер
Видео
Как одеться на новогодний корпоратив
Видео

«Знакомьтесь»: Акиньшина показала нового члена семьи, который привел всех в восторг

Снимком актриса поделилась в своем инстаграм.

«Знакомьтесь»: Акиньшина показала нового члена семьи, который привел всех в восторг
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press

Оксана Акиньшина растрогала фанатов своей публикацией в инстаграм. Актриса поделилась снимком щенка, который стал новым членом ее семьи. Собака породы лабрадудль привела в восторг всех подписчиков.

«Знакомьтесь, Савва», — написала Акиньшина.

Питомец Оксаны Акиньшиной
Питомец Оксаны Акиньшиной. Скриншот: instagram.com/akinshok2013

Коллеги актрисы, среди которых были Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук, просто не сдерживали эмоций.

«Ой, не могу! Ну вообще. Ми-ми-ми», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Оксану Акиньшину заподозрили в романе с Данилой Козловским. Слухи об этом появились после их совместной работы в фильме «Чернобыль». Позже пару заметили на одном из московских мероприятий. В Америке Козловский оставил маленькую дочь и гражданскую жену Ольгу Зуеву.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Акиньшина личная жизньАкиньшина новостиОксана АкиньшинаОксана Акиньшина фото