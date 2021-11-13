«Прошлым летом в Санкт-Петербурге»: Янина Студилина поделилась архивным фото с дочерью

Артистка обнимала наследницу во время игры на песке.

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Янины Студилиной появилась фотография с повзрослевшей дочерью Анной Роднянской. Знаменитость сделала снимки после съемок уже давно, но опубликовать их решила только сейчас.

Студилина с наследницей позировали в Санкт-Петербурге. Актриса выбрала для проулки плюшевую куртку песочного цвета, темно-синюю ходи и черные джинсы. Янина скомбинировала их с белоснежными кедами.

А дочку Студилина нарядила в пудровую утепленную кофту на замке.

«Решила поделиться с вами с своей «закадровой» жизнью во время съемок «Седьмая симфония». Мы с Анечкой прошлым летом в Санкт-Петербурге. Как здорово, там можно гулять часами напролет. Даже после съемок задержались на несколько дней, никак не могли уехать», – отметила актриса.

«Я очень люблю свою профессию за возможность путешествовать… Никогда не знаешь, куда она тебя приведет», – резюмировала Студилина.

Напомним, ранее Янина Студилина покинула шоу «Ледниковый период». Актрисе не удалось набрать нужного количества баллов, чтобы и дальше бороться за победу в танцах на льду.

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