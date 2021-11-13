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«Все равно, как они называются!»: Градский резко ответил Пелагее на «Голосе» о «Ночных снайперах»

Певец заявил, что не знает композицию «Катастрофически».

«Все равно, как они называются!»: Градский резко ответил Пелагее на «Голосе» о «Ночных снайперах»
Александр Градский и Пелагея. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Александр Градский в новом выпуске шоу «Голос» на Первом канале резко ответил другому члену жюри певице Пелагее.

Диана Арбенина
Диана Арбенина. Фото: Globallookpress.com

На шоу пришел белорусский исполнитель Николай Волегов. Он исполнил знаменитый хит группы «Ночные снайперы» «Катастрофически». Правда, никто из членов жюри к нему не повернулся. Градский заявил, что не знает такого произведения и никогда его ранее не слышал.

«Это «Ночные снайперы», Диана Арбенина», — отметила певица Пелагея, делая подсказку мэтру.

«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у «Ночных снайперов», а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным».

Александр Градский

Напомним, что песню «Катастрофически» группа «Ночные снайперы» выпустила почти двадцать лет назад – в 2002 году. Композиция являлась визитной карточкой данного музыкального коллектива.

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Тэги

Александр Градскийгруппа "Ночные снайперы"Диана АрбенинаПелагеяШоу "Голос"