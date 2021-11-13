«Все равно, как они называются!»: Градский резко ответил Пелагее на «Голосе» о «Ночных снайперах»

Музыкант Александр Градский в новом выпуске шоу «Голос» на Первом канале резко ответил другому члену жюри певице Пелагее.

На шоу пришел белорусский исполнитель Николай Волегов. Он исполнил знаменитый хит группы «Ночные снайперы» «Катастрофически». Правда, никто из членов жюри к нему не повернулся. Градский заявил, что не знает такого произведения и никогда его ранее не слышал.

«Это «Ночные снайперы», Диана Арбенина», — отметила певица Пелагея, делая подсказку мэтру.

«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у «Ночных снайперов», а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным». Александр Градский

Напомним, что песню «Катастрофически» группа «Ночные снайперы» выпустила почти двадцать лет назад – в 2002 году. Композиция являлась визитной карточкой данного музыкального коллектива.

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