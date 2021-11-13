Творит историю: муж Анастасии Шубской установил новый рекорд за океаном

Александр Овечкин стал четвертым снайпером в истории НХЛ.

Хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Муж модели Анастасии Шубской стал четвертым снайпером в истории Лиги, забросив в ворота соперников 742 шайбы. Накануне спортсмен помог «Вашингтону» одержать очередную победу в матче с «Ред Уингз».

Александр вышел на четвертое место в споре снайперов всех времен, оторвавшись от Бретта Халла. Впереди – Яромир Ягр. Чтобы догнать его, капитану «Вашингтона» нужно забросить еще 24 шайбы. Об этом пишет Sportkp.ru.

Напомним, Овечкин женился на Шубской в 2017-м году. С тех пор пара живет за океаном и воспитывает двух сыновей – Сережу и Илью. Оба уже болеют за звездного папу на трибунах и осваивают хоккейное мастерство.

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