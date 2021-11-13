Кожаная косуха и ботинки «Челси»: Наталья Рудова появилась в актуальном образе на дне рождения друга

Директор по работе с артистами Муз-ТВ Николай Попов устроил вечеринку в честь персонального праздника.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова облачилась в модные ботинки «Челси» в комбинации с мини-платьем и косухой. Фотографией трендового образа знаменитость поделилась в личном микроблоге.

Рудова собралась на день рождения близкого друга, где встретилась с Ольгой Бузовой. Как и телеведущая, Наталья отдала предпочтение тотально черному образу для вечеринки в честь праздника.

Актриса подчеркнула фигуру коротким платьем цвета ночи. Эластичное изделие Рудова дополнила объемной кожаной курткой-косухой.

Также подруга Настасьи Самбурской использовала для аутфита яркую сумку Dior и трендовые ботинки «Челси».

Ранее такой актуальной обувь хвастались модницы на программе «Модный приговор» на Первом канале.

Напомним, ранее Наталья Рудова в зеленом свитере крупной вязки дважды стала модной. Дело в том, что в этом году на пике популярности обе детали, которые использовала в своем образе актриса. Наталья выбрала ярко-зеленый цвет и объемный свитер.

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