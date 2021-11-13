Платье-комбинация и массивные украшения: Светлана Лобода показала любимый стиль в одежде

Актриса использовала только два цвета для своего образа.

Среди последних публикаций личного микроблога Светланы Лободы появилась запись, в которой певица презентовала свой обожаемый look.

Лобода использовала для любимого образа массивные золотые цепи с подвесками и платье-комбинацию в сочетании с объемным жакетом-бомбером.

Светлане нравится ходить в такой одежде во Франции. Исполнительница дополнила атласное платье черными босоножками на высоких каблуках и огромными круглыми серьгами с позолотой.

«Люблю этот стиль и люблю Францию», – отметила Лобода.

Что касается прически, блондинка оставила локоны слегка завитыми и небрежными. Лобода сделала косой пробор, создав эффект объемного начеса.

«Очень твое», «Легкая, женственная и шикарная», «Вам все идет, на такую идеальную фигуру все садится превосходно», «Такая очаровательная», «Какая вы здесь красивая и счастливая!», «Какая девушка невероятная», «Шикарная фигура у вас», – написали восторженные поклонники Лободы в комментариях под видео.

Напомним, ранее Светлана Лобода рассказала, почему четыре года не давала сольных концертов на Украине.

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