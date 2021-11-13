«Быть модной с заботой о мире»: Ирина Старшенбаум выбрала длинную шубу из экомеха

Бывшая возлюбленная Александра Петрова – Ирина Старшенбаум – поделилась свежим фото нового модного образа. Знаменитость поддержала тренд на экошубы.
Отметим, что в последнее время модницы российского шоу-бизнеса выбирают короткие и длинные шубки из искусственного меха. Недавно телеведущая Ксения Собчак вслед за моделью Анастасией Решетовой нарядилась в изделие из экомеха.
Не оставила без внимания экологичный тренд и актриса Ирина Старшенбаум. Знаменитость отдала предпочтение светло-серой удлиненной модели с отложным воротничком.
«Хотеть шубу — не вредно. Не вредно ни для природы, ни для вашего бюджета. Быть модной с заботой о мире – легко», – заявила Ирина.
Старшенбаум скомбинировала актуальную шубу с черными брюками свободного кроя и кроссовками на плоской подошве. Актриса оставила шубку расстегнутой, а из-под нее виднелся оливковый кардиган с серебристыми нитями.
Напомним, ранее наряд с принтом «мильфлер» и кожаными акцентами Ирины Старшенбаум понравился стилисту. Елена Бестави высоко оценила аутфит актрисы.
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