Дама с собачкой: чемпионка Ефимова в купальнике выше бедер нашла секси-ракурс для своих пышных ягодиц

29-летняя Юлия Ефимова нечасто балует поклонников кадрами из жизни. Обычно в ее профиле появляются снимки с соревнований, поэтому каждое живое фото фолловеры оценивают с особым удовольствием. А если оно еще и столь соблазнительное, как это, новое, то количество комментарием очень быстро достигает сотен.

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Перед чемпионатом мира по плаванию красотка набирает форму в Волгодонске. Она пришла в бассейн в компании со своим четвероногим питомцем Джаспером и запечатлелась с ним на фоне воды, прижав к груди.

Чемпионка в купальнике позировала на камеру в пол-оборота, выбрав этот ракурс как наиболее сексуальный для ее пышных ягодиц. Подписчики снимок оценили.

«Провокация!», «Прелесть», «Очаровательная красавица!», «Схуднула», «Невероятная», «Идеальна», «Да я бы тоже рад был на его месте: у тебя на руках-то», Звезда», «Красотка», «Какая милота!», — пишут в комментариях.

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