Платиновая блондинка: Анна Михайловская в новом имидже продефилировала с букетом в руках

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» Анна Михайловская разместила на личной страннице в Instagram ролик, в котором похвасталась сменой имиджа.
Анна в коротком платье из черного бархата с воланами на подоле и белым воротничком-стойкой продефилировала после игры в театре. Фанаты подарили Михайловской большой букет белых роз. Цветы перекликались с новым цветом волос актрисы.
Михайловская с челкой и высоким хвостом платинового блонда завершила игривый образ красной помадой и лакированными туфлями.
«Ой… Сразу и не узнать, издалека», «Как вам идет этот цвет волос», «Вот скажите , как можно быть настолько привлекательной и красивой», «Неужели покрасила волосы в холодный белый цвет волос?», «Какой образ! Вам идет», «Ой, как вам блонд и весь образ идет! Супер!», «Русская красота!», – похвалили Анну ее поклонники.
К слову, бьюти-преображение Анны случилось лишь на время спектакля.
Напомним, ранее Анна Михайловская поддержала тренд на экошубки с эффектом шерсти овцы. Знаменитость дополнила актуальное изделие вязаным костюмом и мягкой сумочкой.
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