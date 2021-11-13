«Какой умница!»: Алла Пугачева с удовольствием отведала ароматный и вкусный сюрприз от сына-школьника

Примадонна не ожидала, что мальчик умеет так вкусно и изобретательно готовить.

Талантливые дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри не раз заставили родителей раскрыть рот от удивления. За что бы ни взялись братик с сестренкой, все у них получается. И не только маленькая дочка Примадонны, но и сынок уже давно освоился на кухне в статусе кулинара.

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А поскольку самым любимым человеком на свете для ребенка является мама, то радовать и баловать драгоценную родительницу ребята стремятся чаще.

Вот и Гарри поспешил приготовить маме Алле сюрприз, вкусный и ароматный. Он с самого утра трудился на кухне над приготовлением пышных расстегаев. «Вот, по моему рецепту!», — презентовал блюдо с выпечкой мальчик.

— Тут морковка? – удивилась Алла. — Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, — начал перечислять ингредиенты сынок.

«Сынок, какой же ты у меня умница! Дай я тебя поцелую!», — растаяла Алла Борисовна. И отведала вкусную сдобу.

А накануне глава семейства решил проверить, у кого вкуснее получится блюдо – у Лизы или у Гарри. Он устроил между детьми кулинарный баттл, ребята постарались от души, и оба аппетитных шедевра произвели на отца впечатление. Он даже воскликнул: «Гениально!».

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