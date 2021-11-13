«К сожалению, у меня съемки»: Орбакайте не появится на иммерсивном спектакле младшего сына

Младший сын актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в сторис Instagram рассказал маме про подготовку к своему уникальному иммерсивному спектаклю.

«У вас тут целое представление», — заметила Орбакайте, погружаясь в детали будущей постановки.

«Это большая работа. Но у нас есть целый тайминг. Определенная работа, когда и в каком зале включается музыка. Есть специальные гримерные, чтобы оттуда выбегали актеры», — заметил Дени Байсаров.

«Ой, как интересно. Я тоже хочу зайти и посмотреть, но, к сожалению, у меня съемки». Кристина Орбакайте

«Ну ничего. Это не последнее мероприятие. Дальше будем делать еще лучше, интереснее и с разными тематиками», — заявил Дени Байсаров.

Напомним, что Дени Байсаров появился на свет в 1998 году. Его отец бизнесмен Руслан Байсаров.

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