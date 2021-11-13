До головокружения: Клава Кока в распахнутом халатике обнажила загорелые ножки в гамаке на пляже

Исполнительница хита «Покинула чат» Клава Кока насладилась гостеприимством Дубая и показала, как отдохнула на вилле, расположенной на самом берегу Персидского залива.

Артистка лейбла Back Star позировала на камеру, лежа в гамаке в мини-халатике. Во время съемок камера охватила красотку со всех сторон, и от таких ракурсов у зрителя легко может закружиться голова.

Сама Клава активно приветствует зрителя, машет и шлет воздушные поцелуи. При этом звезда красиво вытянула загорелые ножки, обнажив их распахнутых халатом. Звезда на море уже неделю, так что ее тело приобрело бронзовый оттенок.

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Кстати, в Дубай Клава Кока прилетела не одна. Компанию ей составил Егор Крид, который, возможно, снимает это самое видео. Звезд уже заподозрили в романе, но сами они никак не комментируют отношения.

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