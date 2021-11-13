«Моральный разврат»: Татьяна Васильева осудила откровения Елены Прокловой

Минувшей весной Елена Проклова буквально ошарашила весь российский шоу-бизнес своим признанием. Актриса вспомнила, как переживала домогательства в 15-летнем возрасте. Правда, имя того мужчины не назвала вслух, только отметила, что его уже нет в живых.

После этого многие осудили Проклову за такие откровения. К их числу примкнула и актриса Татьяна Васильева.

«Поступок Прокловой могу объяснить только хорошим гонораром. Просто так не может быть. Заговорить об этом спустя столько времени, да еще о таком актере? Если и говорить, то со знаком плюс, что он обратил на нее внимание, хотел жениться на ней, ее устроил в лучшую театральную школу. Но не с тем, что он заставлял держать … в руке. И что? Она покорно это все исполняла и через сто лет решила рассказать во всех подробностях. Я это называю моральным развратом», — сказала Васильева в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Напомним, ранее Татьяна Васильева осуждающе отозвалась о бывших кавээнщицах, которые пробуют себя на сцене театра.

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