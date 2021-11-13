«Я считаю, что не должны»: Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Как отметил актер, он не общается с теми, кто ездит в нашу страну.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что украинские артисты не должны ездить и выступать в России.

«Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Вахтанг Кикабидзе

По словам Вахтанга Кикабидзе, сам он уже давно не ездит в Россию. При этом он подчеркнул, что вычеркивает из своей жизни тех, кто все-таки посещает Россию.

Напомним, что за последние годы Вахтанг Кикабидзе не раз негативно высказывался в адрес нашей страны. За это в России его откровенно недолюбливают.

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