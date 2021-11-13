В свете заката: Туктамышева на пляже блеснула рельефными бедрами в черных стрингах

Звезда фигурного катания порезвилась в полумраке берега с подругами.

24-летняя фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева вошла в топ самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim. Красотка будоражит фанатов своими формами, которым позавидует любая модель.

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В очередной раз блеснуть фигуркой Туктамышева смогла на пляже. На радость поклонникам, звезда льда предстала в алом лифе и черных стрингах. Резвясь с подругами на песке, Елизавета в свете заката явила рельефные бедра и сильные длинные ноги, которые еще и раскинула в шпагате.

А недавно Туктамышева демонстрировала свое концертное платье – полупрозрачное боди, выгодно подчеркнувшее точеную фигуру красотки.

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