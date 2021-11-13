«Не обижаюсь, ей все-таки не 15»: Марина Федункив отреагировала на выпад Татьяны Васильевой

Актрису Татьяну Васильеву возмущает то, что в театр приходят люди без профильного образования. Так, ранее 74-летняя звезд высказала свое мнению по поводу бывших кавээнщиц. Васильева отметила, что Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова – «наглые и без комплексов». Об этом актриса заявила в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Марина Федункив отреагировала на слова Васильевой.

«Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась. Она не меня имела в виду, может, забыла. Все-таки не 15 лет. Я не обижаюсь, я с ней хорошо общаюсь. Она запамятовала фамилию», — сказала Федункив, которую цитирует «СтарХит».

Также 50-летняя звезда Comedy Woman отметила, что у нее есть профильное театральное образование.

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