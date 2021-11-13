Заявление в прокуратуру: почему Коклюшкин перед смертью не общался с Петросяном

Между давними коллегами пробежала черная кошка полтора года назад.

Сатирик Виктор Коклюшкин в последние годы своей жизни рассорился с давним коллегой по сцене юмористом Евгением Петросяном. Полтора года назад он позволил себе неосторожную фразу в адрес нынешней жены Петросяна Татьяны Брухуновой.

«Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ». Виктор Коклюшкин

Слова Виктора Коклюшкина задели Евгения Петросяна за живое. Он даже обратился в прокуратуру. Конфликт, судя по всему, так и не удалось уладить. Незадолго до смерти Коклюшкин делился, что он отношений с Петросяном не разрушал, однако звонить ему не собирается, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. Прощание с ним пройдет 14 ноября.

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