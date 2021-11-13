«Богатства не видать»: Собчак раскритиковала новую пассию Тимати

Украинская модель Саша Дони и Тимати провели отпуск на Мальдивах. Хотя в своем инстаграм, где блондинка делится моментами отдыха на островах, нет общих снимков, фолловеры уже давно выяснили, что на курорте она была вместе с рэпером.

Под одной из свежих фотографий Саша предалась рассуждениям о богатстве.

«Мне было лет 10, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о родинках. Они, оказывается, появляются в течение всей нашей жизни, и каждая имеет свое значение. О том, что значат эти две родинки около моей правой брови, выслушал, наверное, каждый визажист в Киеве, который пытался их скрыть тональным кремом. Когда я узнала, что родинка на шее с правой стороны сулит богатство, я стала рисовать ее маркером. Потом она появилась», — написала Дони.

На публикацию обратила внимание даже Ксения Собчак. В своем Telegram она высмеяла модель.

«Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок на шее. А то богатства мне не видать», — сказала Собчак.

Добавим, что по слухам, роман Тимура с Сашей является пиар-ходом. Ранее мама рэпера высказалась, что пока ничего об этом не думает.

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