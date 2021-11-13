Горячая штучка: соблазнительно виляя бедрами в черных стрингах, Клава Кока продефилировала по пляжу Дубая

В ноябре на популярном курорте в Дубае Клава Кока провела целую неделю. Для артистки, чей график расписан по минутам, это – целая маленькая жизнь. И прожила она ее ярко и незабываемо.

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Красотка Клава порадовала миллионы фанатов в Сети своими отпускными кадрами, среди которых нашлось место снимкам и видео в бикини. Причем, позировала блондинка не кому-то, а Егору Криду – оказалось, что парочка прилетела на побережье Персидского залива вместе.

В TikTok Кока запостила видео, на котором, виляя бедрами в черных стрингах, она дефилирует по пляжу Дубая прямо на камеру. Смелости артистке не занимать – в небе над городом она и вовсе сверкнула грудью в нижнем белье, когда полетела на экскурсию на вертолете.

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