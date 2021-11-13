Акцент на объемы: располневшая Наташа Королева подчеркнула грузные бедра облегающими брюками

Певица Наташа Королева за лето довольно заметно располнела. И по сей день не может избавиться от лишнего. Судя по тому, что звезда не скрывает объемов, ее они не беспокоят.
На светское мероприятие Королева нарядилась в приталенные силуэты. Она выбрала классическую рубашку в крупную черно-белую клетку и черные брюки.
Крупный принт в виде клетки визуально сделал грудь певицы массивнее. А грузность бедер подчеркнули обтягивающие брюки.
Сейчас Наташа Королева, по ее признанию, весит 60 с хвостиком килограммов. Но хотела бы 58, поскольку считает эту цифру идеальной для себя. Отметим, что рост артистки небольшой – 160 см.
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