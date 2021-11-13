Слишком пышно: Рудова красиво подчеркнула грудь без бюстгальтера отрытым декольте

Актриса отправилась в маленьком черном платье на день рождения.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова любит повеселиться с друзьями на вечеринках, и минувшая пятница предоставила ей для этого отличный повод. Красотка отправилась на день рождения к давнему другу.

Для выхода в свет Рудова нарядилась в маленькое черное платье с открытыми плечами. Обнажившаяся зона декольте красиво подчеркнула грудь артистки без бюстгальтера. Позируя на камеру, красотка засветила пышные прелести в соблазнительном ракурсе.

Кстати, на тусовке была и другая звезда – певица, телеведущая Ольга Бузова. Девушка тоже отдала предпочтение маленькому черному платью. С красоткой, правда, приключился конфуз: именинник решил внести Ольгу на руках в ресторан, но уронил ее на крыльце.

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