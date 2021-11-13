Вся материнская нежность: положив малыша на грудь, Костенко с трепетом прижалась губами к макушке крохи

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, часто публикует кадры с новым членом семьи, сынишкой Алексеем. Он появился на свет две недели назад, но родители уже определили его в футболисты.
Весь режим молодой мамочки подчинен жизни крошечного создания. Костенко старается ни на минуту не отходить от своего сына. Старшие дочки Милана и Ева тоже посильно помогают родителям с братиком.
Когда пришло время ложиться на ночной сон, Костенко не удержалась и запечатлела самый, пожалуй, трогательный момент общения мамы с малышом, — когда кроха спит на материнской груди.
Со всей нежностью и трепетом Анастасия прижалась губами к сладкой макушке своего сынишки и от удовольствия закрыла глаза.
Для футболиста Тарасова сын стал четвертым ребенком. Напомним, что от первой жены Оксаны Пономаренко у атлета есть 12-летняя дочка.
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