Вся материнская нежность: положив малыша на грудь, Костенко с трепетом прижалась губами к макушке крохи

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, часто публикует кадры с новым членом семьи, сынишкой Алексеем. Он появился на свет две недели назад, но родители уже определили его в футболисты.

больше по теме Крошечный футболист: Костенко показала новорожденного сына в спортивной форме у Тарасова в ладошках Молодая мамочка устроила новому члену семьи фотосессию.

Весь режим молодой мамочки подчинен жизни крошечного создания. Костенко старается ни на минуту не отходить от своего сына. Старшие дочки Милана и Ева тоже посильно помогают родителям с братиком.

Когда пришло время ложиться на ночной сон, Костенко не удержалась и запечатлела самый, пожалуй, трогательный момент общения мамы с малышом, — когда кроха спит на материнской груди.

Со всей нежностью и трепетом Анастасия прижалась губами к сладкой макушке своего сынишки и от удовольствия закрыла глаза.

Для футболиста Тарасова сын стал четвертым ребенком. Напомним, что от первой жены Оксаны Пономаренко у атлета есть 12-летняя дочка.

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