«Ты знаешь, как заставить меня улыбаться»: Юлия Ковальчук похвасталась роскошными букетами

Накануне Юлия Ковальчук отметила свой день рождения. 12 ноября ей исполнилось 39 лет. В своем инстаграм она поделилась снимками, на которых позировала среди роскошных букетов цветов.

«Mуж, в любом уголке земли ты знаешь, как заставить меня улыбаться. Люблю», — написала Ковальчук.

К поздравлениям присоединились многие фанаты и коллеги артистки.

«Юльчик, с днем рождения, дорогая! Всегда так улыбайся!», — написала Алсу. «Всех благ! Красота! Будь счастлива!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже более 134 лет. Восемь лет назад пара официально узаконила свои отношения. В браке у них родилась дочь Амелия.

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