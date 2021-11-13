«Пригасить страсть»: Муцениеце в образе кошки неистово прижала к своей груди Энберта на льду

Звезда «Закрытой школы» и «Тобола» Агата Муцениеце продолжает свое участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Агата Муцениеце очень хочет продержаться в проекте «Ледниковый период» как можно дольше. Ей сильно нравится осваивать новое для себя направление, к тому же, на коньках она стояла до этого только в детстве. Но талантливый человек талантлив во всем, и звезда успешно это доказала своим примером.

В паре с фигуристом Александром Энбертом Агата занимает в рейтинге золотую середину, но пока еще не была номинирована на вылет. И, чтобы удивлять жюри, в ход пускает все свои чары. В новом номере она перевоплотилась в женщину-кошку.

«Было задуманное пригасить страсть в наших номерах. Справились? Илья Авербух вчера сказал что справились», — призналась актриса, опубликовав фотографии с нового проката.

Судя по снимкам, страсти как раз меньше не стало. В одном из моментов Муцениеце неистово прижала к своей груди Энберта, он вцепился в ее закинутое на него бедро. Подписчикам такое «отсутствие» страсти пришлось по душе.

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