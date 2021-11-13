«Сказки для взрослых»: Судзиловская обтянулась латексом и ушла «в отрыв»

Накануне Олеся Судзиловская встретилась с коллегами. Артисты отметились на вечеринке по случаю окончания съемок в очередном проекте. Об этом она сообщила в своем инстаграм.

Для выхода в свет 47-летняя блондинка выбрала лосины из латекса и кардиган оверсайз.

«В отрыве на отличной вчерашней вечеринке, называемой киношниками шапка, посвященной окончанию съемок в проекте «Сказки Пушкина. Для взрослых». Как же легко, как приятно радоваться за своих коллег и друзей, когда их работы так талантливы, так глубоки!», — написала Судзиловская.

Добавим, что Олеся часто радует своих подписчиков разными образами, демонстрируя подтянутую фигуру. Спорту и здоровому образу жизни она уделяет большое внимание.

Напомним, в этом году Судзиловской исполнилось 47 лет. Более десяти из них она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает двух сыновей.

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