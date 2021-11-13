Талантливы во всем: Лиза и Гарри Галкины посоревновались в кулинарном мастерстве

Дети Пугачевой сошлись в поединке, а судить процесс вызвался отец.

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина никогда скучно не бывает. Брат с сестрой всегда придумают что-то интересное, чтобы развлечься и порадовать родителей. Но иногда в игру вступает глава семьи, и тогда начинаются настоящие приключения.

На этот раз Галкин затеял кулинарный баттл для дочки и сына. Лиза и Гарри решили посоревноваться в мастерстве приготовления вкусных салатов и сами выбрали блюда.

Дочка Пугачевой взялась за макароны с соусом песто и томатами черри, сынок Гарри – рукколу с лимоном, луком и помидорами в оливковом масле. Пока ребята увлеченно рубили-резали-поливали, Галкин как настоящий кулинарный судья наблюдал пристально за процессом.

Вкусное творчество подошло к концу, и Галкин только этого и ждал. Вооружившись ложкой, он объявил:

«Сейчас буду снимать пробу. Итак, первое блюдо – Лизы: томаты черри сладкая ягода с макаронами!», — объявил артист и отправил пробу в рот: «Ммм!».

Затем папа перешел к тарелке сына: «Захвачу с луком. Гениально!». И решил, что победила дружба, поскольку оба блюда оказались одинаково вкусными.

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