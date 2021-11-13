И ноги взлетели в воздух: Ольгу Бузову уронили на крыльце ресторана, занося туда на руках

Певица пришла на день рождения друга, но впустить ее на праздник решили оригинальным способом.

По возвращении в Москву из путешествия Ольга Бузова начала заниматься здоровьем, но нашла время, чтобы поздравить друга с днем рождения. Она нарядилась, вооружилась подарком и направилась в один из столичных ресторанов.

Именинник встретил ее на парковке, чтобы лично проводить за ее столик. И, не сдерживая эмоций, подхватил на руки, чтобы внести ее в заведение. Но на крыльце оступился и уронил красотку на крыльце. В воздух взлетели длинные голые ноги артистки, а свои крики она заглушила, наложив на видео музыку.

Кстати, сейчас у Бузовой непростой период – она переживает проблемы со здоровьем. У нее, по ее словам, атрофировалась рука, и красотка проходит каждый день обследование за обследованием, чтобы выяснить причину.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!