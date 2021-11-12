«Готов угадать мелодию»: Регина Тодоренко рассказала об отличном музыкальном слухе сына

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в личном микроблоге записью с участием ее сына Майкла, который угадывал музыкальные произведения с любой ноты.
Наследник Тодоренко и Топалова питает любовь к музыке, особенно классической. Майкл даже просил родителей научить играть его на инструментах. А на проулке мальчик поет в унисон со своими родителями.
Недавно артистка Тодоренко рассказала, что обратила внимание на музыкальный слух Майкла. Регина уверена, что у ее мальчика идеальный слух.
«Валдис Пельш, жди нас! Михаил Владиславович готов угадать мелодию с любой ноты:
1. «Карнавал животных», Камиль Сен-Санс;
2. «В пещере горного короля», Эдвард Григ;
3. «Венгерский танец № 5», И. Брамс;
4. «Щелкунчик», П. Чайковский;
5. «Полет шмеля», Н. Римский-Корсаков», — отметила Тодоренко.
«Самый лучший наш малыш!», «Мишка классный», «Какой умничка! Вот что значит семья музыкально развитая», — похвалили малыша поклонники его знаменитой мамы.
Напомним, ранее Регина Тодоренко первый раз привела сына в Большой театр. Майкл Топалов очень любит классическую музыку, поэтому с удовольствием посетил с родительницей знаменитый театр.
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