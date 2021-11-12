«В такие дни легко выйти из себя»: Арзамасова честно рассказала, как тяжело ей совмещать материнство с работой

Всего три месяца назад Елизавета Арзамасова родила своего первенца Левушку от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха.

Однако уже сейчас звезда выглядит так, будто беременности в ее жизни и вовсе не было: она в отличной физической форме, похудела, похорошела, вышла на работу в театр и занялась физическими упражнениями.

Но, как оказалось, все дается актрисе не так просто, как кажется. В личном блоге «папина дочка» рассказала, чего стоит ей улыбка на лице и совмещение работы с материнством.

«Спасибо дорогим нашим зрителям за эмоции сегодняшнего спектакля! День выдался сложным. Один из тех, когда нужно успеть все, что невозможно успеть и за два дня. Спектакль — не финал активности, потому что дома ждет малыш, которому и ночью мамино внимание очень важно. В такие дни легко выйти из себя с риском «не зайти обратно». Упускаются детали, растет тревога и волнение за невыполненное, непроконтролированное. Переживаешь за реакцию людей. У каждого из них свои дела и заботы.

Хорошо, что меня научили с детства тому, что никто из посторонних не обязан понимать тебя, поддерживать и «входить в твое положение». Поэтому действую проверенным способом — улыбаюсь! Себе и людям. Как там у нашего любимого Федора Михайловича? «Не сдерживать себя, а владеть собой».

Мне всегда в суете очень помогают внутренние «рассуждалки» и красивые природные явления. А сегодня с утра в Москве был первый снег! Красивый! Хлопьями. Впечатление на весь день!» — написала в Instagram Арзамасова.

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