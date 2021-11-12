Тренд уже поддержала Пугачева: Рогов рассказал о новой моде – две сумки в одном образе

Также на актуальное течение откликнулась Ольга Бузова.

Александр Рогов на своем модном проекте YouTube Rogov live рассказал о новом актуальном направлении, которое стало заявлять о себе этой осенью, — соединении сразу двух сумок в одном образе.

Он представил публике оригинальный лук с брюками палаццо, плиссированной юбкой, блузой с шелковой лентой, бомбером, бежевой шапкой в рубчик и двумя сумками: сумкой-мешком Gucci и миниатюрной сумочкой Zara со змеиным принтом.

По словам стилиста, нет ничего страшного, когда в одном образе сочетаются дорогие брендовые вещи с купленными в масс-маркете.

К слову, тренд на сочетание двух сумок в одном аутфите ранее поддержали Алла Пугачева, а также Ольга Бузова.

Стоит отметить, что сочетание брюк с юбками и платьями в настоящее время — тоже супертренд.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.