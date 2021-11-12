Хорошо смотрятся с ботинками: Рогов показал джинсы – хит сезона, которые подойдут полным

Эти брюки из денима хорошо сочетаются с самыми различными вещами.

Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live показал модные джинсы-трубы, которые стали настоящим хитом этого сезона.

Стилист уверен, что они должны быть в гардеробе каждой модницы. Брюки из денима имеют прямой крой и свободную форму.

В эфире авторского проекта Рогов представил укороченную модель с разрезами снизу. Такие джинсы хорошо смотрятся с грубыми ботинками на высокой подошве, а особый шик образу придают белые носочки в рубчик.

Джинсы-трубы прекрасно сидят не только на худеньких дамах, но и на полных, поскольку легко прячут под собой рельефы и лишний вес.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.