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Хорошо смотрятся с ботинками: Рогов показал джинсы – хит сезона, которые подойдут полным

Эти брюки из денима хорошо сочетаются с самыми различными вещами.

Хорошо смотрятся с ботинками: Рогов показал джинсы – хит сезона, которые подойдут полным
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live показал модные джинсы-трубы, которые стали настоящим хитом этого сезона.

Стилист уверен, что они должны быть в гардеробе каждой модницы. Брюки из денима имеют прямой крой и свободную форму.

Модные джинсы. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

В эфире авторского проекта Рогов представил укороченную модель с разрезами снизу. Такие джинсы хорошо смотрятся с грубыми ботинками на высокой подошве, а особый шик образу придают белые носочки в рубчик.

Модные джинсы. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Джинсы-трубы прекрасно сидят не только на худеньких дамах, но и на полных, поскольку легко прячут под собой рельефы и лишний вес.

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