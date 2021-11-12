«Все пляшет»: Рита Агибалова в леггинсах и кроп-топе цвета мандарина занялась фитнесом во дворе особняка на Кипре

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова находится в прекрасной форме и получает удовольствие от жизни в стране, где нет зимы.

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова вместе с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой почти три года назад переехала жить на Кипр.

Семья купила здесь элитный особняк, отдала детей в школу.

Рита Агибалова в микроблоге часто признается, что получает настоящее удовольствие от жизни в теплой стране. С тех пор как она поселилась на Кипре, Рита обожает зиму.

Зиму на Кипре. В ноябре на острове в Средиземном море стоит идеальная погода. Нет жуткой летней жары, цветут многие деревья, поют птицы.

Настроение у Риты Агибаловой сейчас самое позитивное. Тем более что рядом родители, которые недавно переехали на Кипр. А теперь еще в гости приехал младший брат.

Рита Агибалова по этому поводу даже устроила танцы прямо во дворе особняка. Правда, танцевала она, взяв в руки гантели. Так что ее телодвижения вполне можно считать фитнесом.

В сторис микроблога Рита Агибалова поделилась видео, которое снял ее брат Олег. В кадре она, облаченная в леггинсы и кроп-топ мандаринового цвета, танцует на лестнице.

«А Рита все пляшет», — подписала экс-участница кадры.

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