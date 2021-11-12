«Выглядит как стол»: Нюша в анималистичном облегающем платье удивила охранников формой живота

Певице выдали небольшую машинку, чтобы она могла комфортно передвигаться по парку.

Нюша в настоящий момент пребывает в Арабских Эмиратах. Звезда решила перебраться сюда на некоторое время с семьей, чтобы родить в тепле и первое время поднимать малыша в комфортных условиях.

Артистка рассказала фолловерам, что не очень любит российскую зиму и холода. К слову, дочь Симбу три года назад она тоже рожала в Майами. Нюша уже подыскала подходящее жилье и завершает процесс переезда.

Певице также пришлось оправдываться перед фолловерами за свой большой живот. Многие из них уверены, что у нее двойня, но звезда заверила, что это не так. Она ожидает одного малыша и это мальчик, сообщила Нюша.

Забавно, что, придя в дубайский парк с дочкой Симбой, она вновь удивила публику своим животом. Местные охранники, охая выдали ей маленькую машинку, чтобы она комфортно передвигалась на ней по территории.

А Нюша, явно забавляясь над ситуацией рассказала подписчикам в Instagram, что, дескать, и они решили, что у нее будут близнецы. Возможно, эффект усиливал слишком облегающий фасон анималистичного платья, от которых знаменитость не хочет отказываться, даже будучи беременной.

«Животик выглядит как стол. Когда я сына носила, тоже такой был», «Точно не двойня?», «Жесть, живот огромный», «Мама дорогая! Пузожитель как вырос!» — прокомментировали внешний вид Нюши подписчики.

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