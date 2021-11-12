«На конкурсе красоты»: Ханна рассказала, как познакомилась с мужем

Исполнительница считает настоящим чудом то, как она стала женой владельца лейбла Black Star.

В последних Stories личного микроблога певица Ханна пообщалась с поклонниками и ответила на их вопрос о знакомстве с мужем Пашу.

Ханна заявила, что мечтала о продюсере Павле Курьянове еще до личного знакомства с ним. Тогда исполнительница не подозревала, что станет избраннице бизнесмена и родит ему дочку.

«Мне было 19 лет. А Пашу было 27. Я была на конкурсе красоты в Турции. Я выиграла этот конкурс. И меня с несколькими девочками оставили на пару дней на съемку ювелирных изделий», — вспомнила Ханна.

Одна из подруг будущей звезды эстрады подозвала Ханну и сказала, что за соседним столиком в отеле сидит Пашу. Артистка не знала, кто это. Но лицо бизнесмена показалось ей знакомым. Позже Ханна вспомнила, что видела интервью владельца Black Star по телевизору.

При просмотре этого интервью певица сказала маме:

«Вот такого мужа хочу!»

Пашу в итоге стал мужем Ханны, но только через пять лет после их знакомства. А до этого были дружба и отношения.

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