Похудела за минуту: почему Хромченко восхитилась аутфитом с лампасами на «Модном приговоре»

В этом сезоне лампасы — на пике популярности. При этом стильные прошивки постепенно перешли с брюк на кофты, жакеты, пальто и даже платья.

Вертикальные полоски стали появляться как на рукавах, так и в любых других местах. Но чаще всего они расположены вертикально, поскольку имеют замечательную способность — вытягивать силуэт и зрительно делать фигуру более стройной и компактной.

Об этом рассказали на «Модном приговоре» и представили такой комплект для полной гостьи проекта. На ее сером кардигане салатовые прошивки в неоновом оттенке были на одном рукаве и спереди. Декоративные элементы «собрали» фигуру и сделали ее визуально тоньше.

«Это что-то невероятное!» — сказал Александр Васильев. «Невозможно не влюбиться в эту женщину», — сказала Эвелина Хромченко.

Стилист заметила, что аутфит участницы шоу выглядит очень свежо и молодо.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.