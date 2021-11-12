Модные акценты: Ксения Собчак вслед за Анастасией Решетовой выбрала экошубку

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Ксении Собчак появилась фотография, на которой знаменитость похвасталась шубой с длинным ворсом цвета лазури.

Ксения накинула шубку из экомеха с массивным поясом на ажурное платье. Собчак дополнила образ замшевыми туфлями на плоской подошве с открытыми боками.

Собчак также надела на голову молочный вязаный тюрбан.

Собчак призналась, что ей захотелось примерить новую шубку в Дубае. Хотя в Арабских Эмиратах Ксении точно не нужно изделие из теплого меха, телеведущая решила именно тут походить в экошубке.

Собчак прогулялась по модным бутикам в новой шубе. К слову, ранее подобным изделием похвасталась бывшая избранница Тимати.

Анастасия Решетова подчеркнула, что экомех будет еще долгое время оставаться в трендах. Поэтому модель посоветовала модницам поскорее приобрести актуальную вещь на зиму.

Сама Анастасия тоже прикупила себе молочную шубку из искусственного меха.

больше по теме Анастасия Решетова хвасталась новой шубкой и засветила выдающуюся грудь в топе-бюстье Модель выбрала молочный цвет для верхнего изделия на холодную погоду.

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