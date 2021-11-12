«Расступись, честной народ!»: Саша Черно из «Дома-2» в леопардовых шортах станцевала гоу-гоу с младшей сестрой

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно обожает эпатировать публику.

Но на этот раз подписчики Саши Черно увидели нечто невообразимое, ведь пару Александре составила ее младшая сестра.

Девицы сняли на видео, как лихо они скачут под музыку в спальне. Саша Черно облачена в пижаму с леопардовым принтом, а ее сестра Татьяна выделывает па в комбинации.

Девушка задирает одежду так, чтобы продемонстрировать всем нижнее белье.

«Расступись, честной народ, Хватит на всех места. Любо-дорого смотреть — Сватают невесту. Дарья, ты – душа Дарья – хороша», — поется в песне, под которую резвятся сестры Черно.

Кульминацией странного танца Саши Черно стали несколько телодвижений, напоминающих гоу-гоу.

Саша Черно развернулась к камере задом и ягодицами сделала несколько характерных «виляний». Детям такое лучше не показывать!

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