«Это было нежно и трогательно»: Татьяна Волосожар рассказала о крестинах пятимесячного сына Теодора

В семье фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова произошло знаменательное событие.

У маленького сына олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Волосожар и Максима Транькова теперь есть ангел-хранитель.

Не так давно звездные родители окрестили своего пятимесячного наследника Теодора. В микроблоге Татьяна Волосожар показала несколько фотографий, сделанных в храме во время таинства.

«Крестины Теодорчика. Это было так нежно и трогательно», — написала под снимками Татьяна Волосожар.

Крестной мамой мальчика стала близкая подруга Татьяны Волосожар, а крестным папой — друг семьи и коллега Максима и Татьяны.

Фигурист по имени Александр живет и работает в Германии, но специально ради крестин прилетал на два дня в Москву.

«Надеюсь, Тео, повзрослев, одобрит наш выбор крестных родителей», — заключила Татьяна Волосожар.

Поклонники звездной пары поздравили их с этим событием. В числе первых на пост о крестинах отозвалась прославленный тренер и главный судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова. Кстати, Татьяна Волосожар принимает участие в шоу и находится в числе лидеров.

Напомним, сын Татьяны Волосожар и Максима Транькова появился на свет 27 мая этого года. Теодор стал вторым ребенком в семье. У мальчика есть старшая сестренка Анжелика.

Фото с крестин сына Татьяны Волосожар и Максима Транькова можно посмотреть по ссылке.

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