«Локация вдохновила»: Анна Заворотнюк подчеркнула тонкую талию корсетом поверх рубашки

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — поддержала тренд на корсеты во время путешествия по дворцу принцессы Сиси. Знаменитость сделала фото на территории достопримечательности в Вене и разместила его в личном микроблоге.
Заворотнюк выбрала для прогулки по дворцу и саду возле него образ в молочных оттенках. Анна надела белоснежную хлопковую рубашку в сочетании со сливочными прямыми брюками.
Изюминкой образа Анны стал корсет телесного оттенка с полупрозрачными вставками.
Заворотнюк не стала надевать крупные украшения, оставив лишь золотые кольца.
«Эта локация вдохновила меня на образ с корсетом. Современники называют ее таинственной женщиной с драматичной судьбой. Ее история жизни стала одним из излюбленных сюжетов для книг и фильмов», — отметила Анна.
«Она была примером для многих, придерживалась здорового образа жизни, поддерживала физическую активность и следила за красотой кожи», — резюмировала Заворотнюк.
Напомним, ранее Анна Заворотнюк похвасталась трендовым образом, где использовала пальто с запахом. Модель поддержала тренд на пальто-халаты на прогулке по Будапешту.
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