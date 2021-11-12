Непринужденно и даже с танцами: Топурия показала, как проходит урок английского у ее 6-летней дочки

Певица Кети Топурия отдала в этом году свою шестилетнюю дочь Оливию в предшколу элитной гимназии имени Е.М. Примакова.

Здесь обучение ведется на двух языках — русском и английском. Гимназисты с 2 до 6 лет занимаются по британским методикам с носителями английского языка при полном погружении в языковую среду.

Однако и этого Кети Топурии показалось мало, и она записала наследницу в онлайн-школу. Как проходят здесь уроки, звезда показала в личном блоге.

Оливия довольно весело отвечала на вопросы педагога, а когда заиграла песенка на английском языке, не удержалась и стала танцевать прямо на стуле. В онлайн-школе стараются не загонять детей в рамки, а все обучение выстраивают в игровой форме, рассказала Топурия своим поклонникам.

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