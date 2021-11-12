Похудевшая Саша Черно предстала в черных микро-трусиках, обнажив рыхлое тело и массивный зад

За бывшей участницей «Дома-2» Сашей Черно еще со времен первого появления на телестройке закрепился имидж девушки дерзкой и не страдающей какими-либо комплексами по поводу своей крупной фигуры.

Саша Черно и сейчас отлично поддерживает реноме смелой и не склонной к рефлексиям дамы.

Ей ничего не стоит обнажиться на публике и продемонстрировать свое далекое от представлений о красоте и идеалах тело.

Сейчас бывшая участница «Дома-2» Саша Черно активно начала худеть, и о каждом своем небольшом успехе и потерянном килограмме сообщает подписчикам микроблога.

Эти новости Саша Черно с удовольствием иллюстрирует собственными снимками, на которых предстает с минимумом одежды.

«Вес уходит, появляется рыхлость. Уже, кстати, 149 килограммов», — сообщила Саша Черно в сториз микроблога.

Так она подписала свое фото, на котором предстала в черном нижнем белье. Стринги впились в ее тело, а лифчик еле-еле удерживает грудь. Микронаряд открывает взору рыхлое тело Саши Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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