«Семь месяцев»: Шепелев показал фото, на котором видны пухлые щечки и курносый носик его младшего сына

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев — папа двух мальчиков.

Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске, а младшего наследника Тихона в марте этого года родила возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова.

Малышу уже семь месяцев, и родители довольно часто берут его с собой в поездки на автомобиле.

больше по теме Папин пупсик: Дмитрий Шепелев поделился редким видео с участием подросшего сына Тихона Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем забавном наблюдении.

Дмитрий Шепелев признался, что во всем, что касается безопасности детей, он — перфекционист.

«Если детское кресло, то пристегнуто на все замки, которые есть. Если ремень безопасности, то, не дай боже, перекручен. Короче, вы поняли, я тревожный», — написал Дмитрий Шепелев в микроблоге.

Пост он сопроводил снимком сына Тихона, сидящего в автомобильном кресле. Звездный отец развернул малыша лицом к камере и практически показал его.

Он лишь немного сдвинул на лоб капюшон от комбинезона Тихона. Но в кадре прекрасно видны курносый носик и пухлые щечки крохи.

Дмитрий Шепелев рассказал, что с Тихоном пока довольно сложно путешествовать на дальние расстояния. Даже в самом удобном кресле ребенок не очень хорошо спит.

«Сыну 7 месяцев, и самый лучший сценарий в путешествии для него и для всех нас — спать. Надо сказать, что два часа сна в машине для него — это рекорд», — признался Дмитрий Шепелев.

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