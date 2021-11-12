Изюминка — в крапинке: Рогов посоветовал модные колготки, которые сразу делают образ стильным

Ведущий считает, что женщины напрасно не уделяют им должного внимания.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live заговорил о женских колготках. Он раскритиковал современниц, которые не считают этот аксессуар достойным внимания, и показал трендовый вариант этой осени.

«Многие из вас совершают большую ошибку! Не обращают внимания на колготки и думают, что их никто не замечает, а это не так! При помощи колготок можно как улучшить имеющийся образ, так и создать совершенно новый», — сказал Рогов.

Ведущий предложил модницам в этом сезоне носить черные полупрозрачные колготки с принтом polka dot.

Рогов составил с ними комплект с маскулинным бомбером оверсайз, джемпером со вшитым шарфом и женственной пышной юбкой миди. Также он выбрал актуальные сейчас ботильоны на платформе с мощным каблуком.

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