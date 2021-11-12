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Людмила Гурченко украсила стартовую страницу Google

12 ноября со дня рождения актрисы исполнилось 86 лет.

Людмила Гурченко украсила стартовую страницу Google
Людмила Гурченко в фильме «Аплодисменты, аплодисменты…» Фото: Russian Look

12 ноября свой день рождения отметила бы легендарная актриса Людмила Гурченко. К сожалению, звезда советского кино оставила нас в 2011 году.

В этот день о народной артистке СССР вспоминает не только пресса, но и сам Интернет. Так, всемирный поисковик Google встретил своих пользователей особым дудлом — изображением над строкой поиска. На картинке красуется Людмила Марковна с кинолентой в исполнении художницы Татьяны Уклейко.

Людмила Гурченко
Google почтил память Людмилы Гурченко. Фото: google.ru

Напомним, Гурченко была удостоена трех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством». Зрители помнят ее как Леночку из кинофильма «Карнавальная ночь» (1956), продавщицу Таню из картины «Девушка с гитарой» (1958), мадам Клару из «Соломенной шляпки» (1974), Нику из «Двадцать дней без войны» (1976), Риту из «Любимой женщины механика Гаврилова» (1981), официантку Веру из «Вокзал для двоих» (1982), ну и, конечно, как можно забыть Раису Захаровну из трагикомедии «Любовь и голуби».

Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. В 2021 году ей исполнилось бы 86 лет.

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GoogleгодовщинаЛюдмила Гурченкосоветские актрисы