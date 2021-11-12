«Везет же»: Максим Галкин собрался в школу вместо сына Гарри

У телеведущего состоялся забавный диалог с наследником.

Телеведущий Максим Галкин в сториз Instagram разместил забавный ролик, на котором муж певицы Аллы Пугачевой разговаривает со своим сыном Гарри.

«Ты в школу хочешь?» — спросил Максим Галкин наследника.

«Хочу, а что?» — заинтересовался Гарри Галкин.

«И я хочу в школу. Можно я вместо тебя пойду». Максим Галкин

«Иди. Мне все равно можно поспать», — заявил Гарри Галкин.

«Везет же», — заметил на это Максим Галкин.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины ходят во второй класс элитной гимназии. Они растут очень разносторонними личностями. Ребята посещают спортивные секции и учат иностранные языки.

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