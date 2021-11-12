«Планировали организовать праздник»: Плющенко объяснил, почему перенес шоу «Союз чемпионов»

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, в планы его команды вмешалась пандемия.

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram объяснил, почему не состоится в назначенные сроки его шоу «Союз чемпионов», которое так ждали болельщики.

«Мы планировали организовать для вас, наших зрителей, настоящий праздник с участием великолепных фигуристов и моих друзей, победителей Олимпиады Сочи-2014. Но пандемия и действующие ограничения на проведение мероприятий внесли свои корректировки». Евгений Плющенко

По словам Плющенко, до сих пор нет инструкций по разрешенному количеству зрителей и проценту заполняемости в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Постановление он ждет к 1 декабря. Плющенко верит, что со 2 по 5 января состоится спектакль «Золушка» с Юлией Липницкой.

Напомним, что новая дата шоу «Союз чемпионов» — 16 апреля 2022 года. Там выступят все ранее заявленные звезды.

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