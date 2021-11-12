Антон Комолов: «Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна: у нее красивые ноги»

Антон Комолов считает, что Ольга Бузова лучше многих артистов современного шоу-бизнеса. Девушка выделяется искренностью и детской наивностью.

«Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна: у нее красивые ноги, а Моргенштерн ходит непонятно в чем. Но, с другой стороны, он тоже в хорошей физической форме. С точки зрения трогательности и вот этого всего, ну кто может Ольге составить конкуренцию?» — рассказал Комолов в YouTube-эфире RTVI.

Также телеведущий считает, что большинство популярных артистов современности — абсолютный формат канала MTV. Они отражают дух современной молодежи.

«И Моргенштерн, и Слава Марлоу, и Валя Карнавал, и Клава Кока, и кого ни возьмите из молодежи — это, конечно, абсолютно эмтивишная история. Потому что это современная музыка, это абсолютно молодая, свежая энергия, это то, что захватывает. Просто так Моргенштерн не стал бы популярным у миллионов своих сверстников и тех, кто помоложе. Мне кажется, тогдашнее MTV — это, в общем, во многом то, что сейчас делают на YouTube», — поделился мнением Комолов.

Сейчас артисты покоряют молодого зрителя не только музыкой и творчеством, но и грамотной раскруткой. В этом секрет популярности «поющих блогеров» по мнению Комолова.

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