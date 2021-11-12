«Были мимолетные связи на гастролях»: Политов объяснил, почему развелся с первой женой

По словам музыканта, они в какой-то момент стали отдаляться друг от друга с Ольгой.

Певец Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой Ольгой.

«Отношения были, но мы не планировали расписываться. У меня на тот момент не было московской прописки. Ольга предложила расписаться. В итоге мы прожили десять лет. У нас родилась дочка. Первая жена никогда не была поклонницей группы «На-На». Ольга на момент нашего знакомства работала в модельном агентстве». Владимир Политов

По словам Владимира Политова, у них с женой в какой-то момент пропали общие интересы. «Ольга поехала жить в Индию. У меня не было возможности уехать туда. Ей нравилась культура этой страны. Я туда приезжал на неделю, на две. Но мне все надоедало. Индия – не мое. Новый год мы всегда встречали раздельно. У меня, скажу честно, были какие-то мимолетные связи на гастролях. Я это изменой не считаю», — заявил Владимир Политов.

Напомним, что Владимир Политов развелся с первой женой в 2006 году. В этом союзе на свет появилась их дочь Алена.

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