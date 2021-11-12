И это не королева: назван самый влиятельный человек в британской королевской семье

По мнению эксперта, влияние Кейт Миддлтон на королевскую семью просто огромно.

Более десяти лет назад Кейт Миддлтон примкнула к британской королевской семье. В апреле 2011-го она вышла за муж за принца Уильяма и за это время смогла расположить к себе миллионы сердец по всем миру. На нее равняются, ей подражают, ее просто боготворят.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи — огромно.

«Об этом часто забывают, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье. Это все потому что она жена будущего короля и мать будущего короля», — цитирует Томини Express.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон носит в своей сумочке.

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